Суд в Петербурге огласил приговор по взрыву ЛЭП под Гатчиной. В фабуле — обучение диверсионной деятельности

Как сообщала ФСБ, перед подрывом завербованные Службой внешней разведки Украины Майструк и Усатенко прошли обучение в лагерях в Киевской и Николаевской областях. В Россию мужчины попали через Белоруссию, а туда через Польшу. Взрывчатку везли с собой в грузовике, она была спрятана в тайнике. Российских документов у подрывателей не было; находясь на территории России, они ночевали в заброшенных домах. Вместе с Майструком и Усатенко, по версии следствия, был третий исполнитель теракта — Юрий Кищак. Однако он успел скрыться.