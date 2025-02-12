Суд в Петербурге огласил приговор по взрыву ЛЭП под Гатчиной. В фабуле — обучение диверсионной деятельности

Майструка и Усатенко приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима. Также им назначен штраф в 900 000 рублей.
Подсудимых признали виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия, контрабанде взрывных устройств, обучении в целях осуществления диверсионной деятельности, диверсии, теракте и покушении на них. Отмечается, что Первый Западный окружной военный суд впервые рассматривал дело по статье о прохождении обучения в целях диверсии и теракта.
На суде было установлено, что в преддверии 9 мая 2023 года Майструк и Усатенко, будучи членами диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины, хотели подорвать более 30 линий электропередачи атомных станций. Их главной целью была остановка работы атомного реактора, «чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации».
В итоге сотрудники СВРУ смогли подорвать только одну опору ЛЭП ЛАЭС. Еще четыре они заминировали. Также мужчины заложили самодельные взрывные устройства под семь опор линий электропередачи Калининской АЭС в Тверской области. Общий ущерб, причиненный Майструком и Усатенко, оценили в 10,8 миллиона рублей. Приговор предполагает возмещение этого ущерба в полном объеме.
Напомним, что около полуночи 1 мая 2023 года под Гатчиной прогремел странный взрыв и было видно яркую вспышку. Местные жители сравнили звук с упавшей доской или взорвавшейся петардой. Тогда специалисты обнаружили, что подорвана одна из опор ЛЭП «Ленинградская АЭС — Гатчинская», а другие опоры были заминированы. УФСБ по Петербургу и Ленобласти квалифицировало ЧП как диверсию.
Как сообщала ФСБ, перед подрывом завербованные Службой внешней разведки Украины Майструк и Усатенко прошли обучение в лагерях в Киевской и Николаевской областях. В Россию мужчины попали через Белоруссию, а туда через Польшу. Взрывчатку везли с собой в грузовике, она была спрятана в тайнике. Российских документов у подрывателей не было; находясь на территории России, они ночевали в заброшенных домах. Вместе с Майструком и Усатенко, по версии следствия, был третий исполнитель теракта — Юрий Кищак. Однако он успел скрыться.