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В Самарской области с горы спасли девушку, пробившую ногу арматурой

Спасатели помогли жительнице Самарской области, которая повредила ногу арматурой на горе в Красноярском районе. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Происшествие случилось у Малой Царевщины в среду, 12 февраля. Во время прогулки жительница региона 2006 года наступила на доску с куском арматуры и проткнула стопу.

Самостоятельно передвигаться пострадавшая не могла, поэтому в 12:12 (MSK+1) на помощь ей отправились спасатели. На месте происшествия специалисты оказали ей доврачебную помощь.

Также с помощью болгарки спасатели обрезали куски арматуры и освободили ногу жительницы региона от постороннего предмета. После этого они спустили пострадавшую с горы на носилках и доставили к машине скорой помощи.

В 13:37 жительницу передали бригаде медиков для госпитализации. На месте происшествия работали четыре спасателя.