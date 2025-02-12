Воспитатель частного детсада в Атырау ударила пятилетнего мальчика

— Воспитатель частного детского сада во время занятий ударила 5-летнего воспитанника, который, в результате, получил травму. По заключению судебно-медицинской экспертизы, обнаружена кровоподтек области правого бедра (гематома), — сообщили в суде.
Вина подсудимой, помимо полного признания ею вины, полностью доказана собранными доказательствами, они исследованы в суде.
Прокурор просил назначить подсудимой наказание — штраф в 80 МРП и лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Подсудимая и ее адвокат, полностью признав вину, попросив прощения, просили не наказывать строго. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимой менее строгое наказание.
— Подсудимая признана виновной по ч.2 ст. 140 УК, она приговорена к штрафу в 80 МРП (314 560 тенге), с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 1 года. Приговор суда не вступил в законную силу, — говорится в сообщении.