Воспитатель частного детсада в Атырау ударила пятилетнего мальчика

— Подсудимая признана виновной по ч.2 ст. 140 УК, она приговорена к штрафу в 80 МРП (314 560 тенге), с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 1 года. Приговор суда не вступил в законную силу, — говорится в сообщении.