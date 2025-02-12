Жителей Башкирии в мессенджере напугали опасными газовиками-мошенниками.

После смертельного пожара в Сибае, когда на пепелище в бревенчатом доме нашли тела пожилых супругов, получила распространение аудиозапись, на которой мужчина предупреждает о лжегазовиках. Якобы за 2−3 дня до пожара к пенсионерам приходили газовики, которые оказались мошенниками.
«Есть предположение, что этот пожар устроили они. В доме мебель, техника — все сгорело. Но спустя 2−3 суток телефон погибшего пенсионера появился в сети. Вполне возможно, что мошенники ограбили пенсионеров и устроили пожар. Будьте осторожны, передайте всем!» — предупредил мужской голос.
«Башинформу» собственный источник заявил, что действительно сотрудники газовой службы приходили к пожилым супругам — поменяли котёл и на этом все. А в пресс-службе МЧС по РБ сообщили предполагаемую причину возгорания — аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.