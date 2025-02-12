Жителей Башкирии в мессенджере напугали опасными газовиками-мошенниками.

После смертельного пожара в Сибае, когда на пепелище в бревенчатом доме нашли тела пожилых супругов, получила распространение аудиозапись, на которой мужчина предупреждает о лжегазовиках. Якобы за 2−3 дня до пожара к пенсионерам приходили газовики, которые оказались мошенниками.