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Ещё один автобус сгорел в Приморье

Инцидент произошел в Кипровском районе.

Источник: Прокуратура Приморского края

Второй за день пассажирский автобус сгорел в Приморье. Инцидент произошёл в районе Горных Ключей.

Пожар случился в междугороднем автобусе № 511«Владивосток — Лесозаводск». По сообщению прокуратуры, которая начала проверку, в момент происшествия в салоне находились 5 пассажиров.

Возгорание случилось в моторном отсеке. Автобус принадлежит ООО «Приморье-Групп С».

Машина сильно выгорела. Никто из пассажиров не пострадал.

Надзорное ведомство начала проверку происшествия. Прокуратура выясняет техническое состояние аварийной машины до злополучного рейса.

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