Ещё один автобус сгорел в Приморье

Второй за день пассажирский автобус сгорел в Приморье. Инцидент произошёл в районе Горных Ключей.
Пожар случился в междугороднем автобусе № 511«Владивосток — Лесозаводск». По сообщению прокуратуры, которая начала проверку, в момент происшествия в салоне находились 5 пассажиров.
Возгорание случилось в моторном отсеке. Автобус принадлежит ООО «Приморье-Групп С».
Машина сильно выгорела. Никто из пассажиров не пострадал.
Надзорное ведомство начала проверку происшествия. Прокуратура выясняет техническое состояние аварийной машины до злополучного рейса.