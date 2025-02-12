Казахстанец умер, отравившись алкоголем в Турции

"Через некоторое время Иманбеков сказал, что хочет спать, и уснул. После друзья попытались разбудить его, но поняли, что он не дышит. Тогда работники парикмахерской сообщили об этом в медицинскую службу и полицию. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть казахстанца, — говорится в публикации.