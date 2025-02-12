Следствие попросило отправить основателя iSpring под домашний арест

Forbes со ссылкой на источник писал, что речь идет о покупке iSpring на открытых торгах в 2013 году участка под строительство IT-деревни. Спустя шесть лет там возвели семь домов для программистов и одну многоэтажку. Брат Юрия Ускова Владимир заявил «РИА Новости», что участки приобретались по цене выше рыночной, а прокуратура уже проводила проверку в прошлом году и не нашла нарушений.