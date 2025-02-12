Петербуржца избили в автосалоне после попытки вернуть машину

На следующий день петербуржец приехал в салон, чтобы вернуть автомобиль, но ему отказали. Кредитный специалист начал ругаться и сообщил мужчине, что он так не заработает денег, а после напал на клиента. Петербуржца госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, ушибами головы и колотой раной живота.