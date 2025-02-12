На балтийской трассе «Мерседес» выехал на встречку и спровоцировал ДТП

«Мерседес» под управлением 24-летнего водителя начал обгон. Молодой человек не убедился в безопасности, выехал на полосу для встречного движения. В этот момент на обгон шел и «Фольксваген». В итоге легковой «Мерседес» столкнулся с фургоном «Мерседес». Автомобили получили повреждения, но по счастливой случайности никто не пострадал.