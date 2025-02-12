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На балтийской трассе «Мерседес» выехал на встречку и спровоцировал ДТП

К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

Очередное ДТП случилось на печально известной трассе из Калининграда в Балтийск. Об аварии, которая случилась около 11:45 12 февраля, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

«Мерседес» под управлением 24-летнего водителя начал обгон. Молодой человек не убедился в безопасности, выехал на полосу для встречного движения. В этот момент на обгон шел и «Фольксваген». В итоге легковой «Мерседес» столкнулся с фургоном «Мерседес». Автомобили получили повреждения, но по счастливой случайности никто не пострадал.