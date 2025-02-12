Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Минске

Жесткое ДТП с маршруткой произошло 12 февраля примерно в 14.40 часов на Долгиновском тракте рядом с домом № 174. Установлено, что 21-летний водитель автомобиля «ГАЗ» врезался в маршрутку с пассажирами на остановочном пункте. После столкновения маршрутка врезалась в стеклянную остановку. В ГАИ сообщили о пострадавших в результате аварии.