Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Минске

В Минске грузовик врезался в маршрутку, которая затем влетела в автобусную остановку. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткое ДТП с маршруткой произошло 12 февраля примерно в 14.40 часов на Долгиновском тракте рядом с домом № 174. Установлено, что 21-летний водитель автомобиля «ГАЗ» врезался в маршрутку с пассажирами на остановочном пункте. После столкновения маршрутка врезалась в стеклянную остановку. В ГАИ сообщили о пострадавших в результате аварии.
— Пять человек доставлены в учреждение здравоохранения для обследования, — прокомментировали в пресс-службе.
Под Дубровно водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, уснув за рулем.
Еще женщина-водитель врезалась в фуру при перестроении на МКАД и вылетела с трассы.