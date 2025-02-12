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Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Минске

Пять человек доставлены в больницу после столкновения грузовика с маршруткой в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске грузовик врезался в маршрутку, которая затем влетела в автобусную остановку. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткое ДТП с маршруткой произошло 12 февраля примерно в 14.40 часов на Долгиновском тракте рядом с домом № 174. Установлено, что 21-летний водитель автомобиля «ГАЗ» врезался в маршрутку с пассажирами на остановочном пункте. После столкновения маршрутка врезалась в стеклянную остановку. В ГАИ сообщили о пострадавших в результате аварии.

— Пять человек доставлены в учреждение здравоохранения для обследования, — прокомментировали в пресс-службе.

Под Дубровно водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, уснув за рулем.

Еще женщина-водитель врезалась в фуру при перестроении на МКАД и вылетела с трассы.