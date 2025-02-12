Грузовик врезался в маршрутку в Минске

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Водитель грузовика протаранил маршрутку, стоящую на остановочном пункте в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня около 14:40.
«21-летний водитель автомобиля GAZ, двигаясь по Долгиновскому тракту, вблизи здания № 174 на остановочном пункте совершил наезд на стоящее маршрутное транспортное средство», — рассказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в результате инцидента 5 человек доставили в больницу для обследования.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.