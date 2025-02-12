Экс-главе минтранса Башкирии Булушеву вынесли приговор.

Кировский районный суд Уфы 12 февраля вынес приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву и действующему заместителю руководителя минтранса РБ Руслану Гарипову. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, их признали виновными в превышении должностных полномочий.
Булушева осудили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Гарипова — к двум годам лишения свободы условно.
Приговор суда в законную силу пока не вступил, поэтому осужденные могут подать апелляционную жалобу и оспорить решение.
Известно, что уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили по факту нарушений при заключении двух госконтрактов в 2022 году на авиаперелеты делегации республики. Сумма ущерба бюджету составила 34,5 млн руб.