Грабитель-романтик задержан в Воронеже

Как рассказали в пресс-службе МВД, заявление в полицию поступило от сотрудников супермаркета. Они сообщили, что неизвестный мужчина взял с полки упаковку кофе и прошел мимо кассы, не расплатившись. Злоумышленника пытались остановить, но сделать это не удалось. Через некоторое время патрульные заметили на улицу мужчину, схожего по приметам с похитителем кофе.