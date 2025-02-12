Грабитель-романтик задержан в Воронеже

Как рассказали в пресс-службе МВД, заявление в полицию поступило от сотрудников супермаркета. Они сообщили, что неизвестный мужчина взял с полки упаковку кофе и прошел мимо кассы, не расплатившись. Злоумышленника пытались остановить, но сделать это не удалось. Через некоторое время патрульные заметили на улицу мужчину, схожего по приметам с похитителем кофе.
Оказалось, что это ранее судимый 33-летний местный житель. Он признался, что украденное продал, а деньги потратил на букет цветов и бутылку пива. На грабителя заведено уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.