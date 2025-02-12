В Волгоградской области нашли раненную из ружья собаку

По данным ведомства, в полицию Волжского поступило сообщение о том, что в мусорном контейнере найдена раненая собака, животное отвезли к ветеринару, который установил, что у пса огнестрельное ранение головы. Сотрудникам полиции удалось установить того, кто выстрелил в собаку. Им оказался местный житель, который рассказал полицейским, что увидел на улице в дачном обществе стаю бродячих собак. Затем, говорится в сообщении, мужчина вернулся домой за ружьем и выстрелил в одну из них. На следующий день он увидел, как ему показалось, труп животного и решил его выбросить.