В Волгоградской области нашли раненную из ружья собаку

ВОЛГОГРАД, 12 фев — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту найденной в мусорном баке в городе Волжский Волгоградской области раненной из ружья собаки, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
По данным ведомства, в полицию Волжского поступило сообщение о том, что в мусорном контейнере найдена раненая собака, животное отвезли к ветеринару, который установил, что у пса огнестрельное ранение головы. Сотрудникам полиции удалось установить того, кто выстрелил в собаку. Им оказался местный житель, который рассказал полицейским, что увидел на улице в дачном обществе стаю бродячих собак. Затем, говорится в сообщении, мужчина вернулся домой за ружьем и выстрелил в одну из них. На следующий день он увидел, как ему показалось, труп животного и решил его выбросить.
«В настоящее по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными”, — говорится в сообщении полиции.