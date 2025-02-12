Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Долгиновском тракте

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Пятеро человек, пострадавших в ДТП с участием маршрутки и грузовика на Долгиновском тракте в Минске, госпитализированы с сочетанными травмами разной локализации, сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси в среду.