Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Долгиновском тракте

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Пятеро человек, пострадавших в ДТП с участием маршрутки и грузовика на Долгиновском тракте в Минске, госпитализированы с сочетанными травмами разной локализации, сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси в среду.
Отмечается, что пострадавших доставили в три столичных медучреждения: больницу скорой медицинской помощи Минска, Минскую областную больницу и больницу № 3.
«В учреждениях здравоохранения, после проведения диагностики, все пациенты были госпитализированы, проведены оперативные вмешательства», — сказано в сообщении в Telegran-канале Минздрава.
Уточняется, что у пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны.
Как сообщалось, днем в среду 21-летний водитель автомобиля GAZ, двигаясь по Долгиновскому тракту, вблизи здания № 174 протаранил маршрутку, стоящую на остановочном пункте. Столичное ГАИ информировало о пяти пострадавших.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.