Грузовик влетел в ограждение на трассе в Ленобласти

Сегодня, 12 февраля, на трассе М-10 в окрестностях поселка Рябово в Тосненском районе зарегистрировали очередное дорожное происшествие. Его последствия оказались серьезными, что на место вызвали не только сотрудников полиции, но и спасателей. О подробностях сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
— Водитель грузовика потерял управление, из-за чего влетел в ограждение. В результате аварии никто не пострадал, — говорится в сообщении.
Спасатели отключили аккумулятор. На месте работали специалисты поисково-спасательного отряда из Тосно.
Однако это не единственное ДТП, которое сегодня произошло на региональной дороге. Так, на трассе «Кола» столкнулись грузовик и маршрутка. Неудачный маневр обернулся трагедией — один пассажир микроавтобуса погиб, еще 11 — пострадали. Случившееся легло в основу сразу двух уголовных дел. О состоянии находившихся на борту общественного транспорта ранее рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».