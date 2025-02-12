Грузовик влетел в ограждение на трассе в Ленобласти

Однако это не единственное ДТП, которое сегодня произошло на региональной дороге. Так, на трассе «Кола» столкнулись грузовик и маршрутка. Неудачный маневр обернулся трагедией — один пассажир микроавтобуса погиб, еще 11 — пострадали. Случившееся легло в основу сразу двух уголовных дел. О состоянии находившихся на борту общественного транспорта ранее рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».