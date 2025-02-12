Наркотики на 30 млн тенге изъяли у мужчины в Атырау

Задержанный пояснил, что одну дозу он планировал сбыть за 60 тысяч тенге. Следствие установило, что мужчина приехал в Атырау с целью трудоустройства в интернет-магазин, занимающийся продажей и распространением синтетических наркотиков через Telegram. По решению следственного суда подозреваемый арестован на два месяца, в отношении него ведётся досудебное расследование.