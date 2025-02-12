Заминировавших опоры линий электропередач АЭС приговорили к 23 годам

Фигуранты дела — Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Их признали виновными в покушениях на теракт и диверсию, незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ. Также мужчин осудили за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, контрабанду взрывных устройств и боеприпасов.
По версии следствия, мужчины пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Таким образом они хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС.
Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС, сообщили в суде. Ущерб от их действий превысил 10 млн руб.
Суд взыскал с фигурантов эту сумму в полном объеме, а также назначил им штрафы в 900 тыс. руб. каждому. И Майструк, и Усатенко первые пять лет заключения проведут в тюрьме, затем их переведут в исправительную колонию строгого режима.
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