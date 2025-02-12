Заминировавших опоры линий электропередач АЭС приговорили к 23 годам

Суд взыскал с фигурантов эту сумму в полном объеме, а также назначил им штрафы в 900 тыс. руб. каждому. И Майструк, и Усатенко первые пять лет заключения проведут в тюрьме, затем их переведут в исправительную колонию строгого режима.