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В Челябинске частично перекроют перекресток из-за провала асфальта

В Челябинске движение на улице Косарева ограничат с 13 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Движение транспорта на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных в Челябинске будет ограничено из-за ремонтных работ. В администрации города просят автомобилистов учитывать дорожную обстановку.

— Для проведения работ по ремонту канализационного коллектора с 13 февраля закрывается движение по улице Косарева на пересечении с улицей Братьев Кашириных, — уточнили в мэрии.

Кроме того, в районе перекрестка ограничат проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных в сторону Торгового центра.

Работы ведет МУП «ПОВВ». Ограничения снимут, когда будет завершен ремонт.