В Челябинске частично перекроют перекресток из-за провала асфальта

Движение транспорта на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных в Челябинске будет ограничено из-за ремонтных работ. В администрации города просят автомобилистов учитывать дорожную обстановку.
— Для проведения работ по ремонту канализационного коллектора с 13 февраля закрывается движение по улице Косарева на пересечении с улицей Братьев Кашириных, — уточнили в мэрии.
Кроме того, в районе перекрестка ограничат проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных в сторону Торгового центра.
Работы ведет МУП «ПОВВ». Ограничения снимут, когда будет завершен ремонт.