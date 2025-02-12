«Меня убили, я умираю»: мама пострадавшего в лифте ребенка из Астаны рассказала о нападении

Мама мальчика рассказала, что ее сын после нападения смог самостоятельно подняться до квартиры с первого на четвертый этаж. По словам женщины, примерно в 15 часов дня Батыр в приподнятом настроении заходил домой, а она наблюдала за ним через окно.
«Он нормально шел до дома. Позвонил в домофон. Он сам поднялся с первого этажа, истекая кровью. Он зашел домой со словами “Меня убили, я умираю”, — рассказала мама пострадавшего.
Также выяснилось, что до нападения на мальчика, подросток пытался атаковать еще одну девочку в другом жилом комплексе. Камеры наблюдения зафиксировали, как он удерживает двери лифта, пытаясь зайти внутрь, но девочке каким-то образом все-таки удается закрыть двери.
«Я так полагаю, по практике, приговор суда будет на принудительное лечение данного несовершеннолетнего ребенка. Соответственно, на основании статьи 91−98 данная ситуация усмотрена как примирение, регламентированное данными статьями, то есть принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. То есть, его будут там лечить принудительно, его не будут выпускать оттуда, он будет отбывать там наказание», — высказал мнение адвокат Султанбек Калманбекулы.
Пострадавшего ребенка с множественными резаными ранами лица экстренно доставили в больницу. Врачи провели операцию и уже перевели в палату. Мальчик находится в сознании.
«Из колоторезанных ран самая глубокая в околоушной области слева, вот, околоушная область слева. Операция длилась по времени около часа. Была угроза жизни, потому что ребенок потерял много крови. На сегодняшний момент никакой угрозы нет», — отметил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Многопрофильной городской детской больницы № 2 Юсуп Гусейнов.
По словам врачей, с ребенком работают психологи. На полное восстановление ему потребуется время.