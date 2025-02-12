«Меня убили, я умираю»: мама пострадавшего в лифте ребенка из Астаны рассказала о нападении

«Я так полагаю, по практике, приговор суда будет на принудительное лечение данного несовершеннолетнего ребенка. Соответственно, на основании статьи 91−98 данная ситуация усмотрена как примирение, регламентированное данными статьями, то есть принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. То есть, его будут там лечить принудительно, его не будут выпускать оттуда, он будет отбывать там наказание», — высказал мнение адвокат Султанбек Калманбекулы.