В Намангане массово проверяют черные Gentra: правоохранители ищут водителя, сбившего насмерть пешехода

Трагедия произошла на улице Амира Темура. Пострадавший — 67-летний житель Намангана, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От удара он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Водитель не остановился, не оказал помощи и поспешил скрыться.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Чтобы найти преступника, проводится экспертиза всех автомобилей Gentra черного цвета. Власти проверяют машины, чтобы выявить ту, которая могла быть причастна к трагедии.
Правоохранители призывают граждан не распространять неподтвержденные данные и не делать поспешных выводов. Водитель, совершивший наезд и скрывшийся с места преступления, должен быть найден и привлечен к ответственности. Всех, кто обладает любой информацией о случившемся, просят обратиться в правоохранительные органы.