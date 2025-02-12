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В Намангане массово проверяют черные Gentra: правоохранители ищут водителя, сбившего насмерть пешехода

Vaib.uz (Узбекистан. 10 февраля). В Намангане правоохранители проводят масштабные проверки автомобилей марки Gentra черного цвета. Причина — поиск водителя, который утром 11 февраля 2025 года насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Трагедия произошла на улице Амира Темура. Пострадавший — 67-летний житель Намангана, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От удара он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Водитель не остановился, не оказал помощи и поспешил скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Чтобы найти преступника, проводится экспертиза всех автомобилей Gentra черного цвета. Власти проверяют машины, чтобы выявить ту, которая могла быть причастна к трагедии.

Правоохранители призывают граждан не распространять неподтвержденные данные и не делать поспешных выводов. Водитель, совершивший наезд и скрывшийся с места преступления, должен быть найден и привлечен к ответственности. Всех, кто обладает любой информацией о случившемся, просят обратиться в правоохранительные органы.