В Намангане массово проверяют черные Gentra: правоохранители ищут водителя, сбившего насмерть пешехода

Правоохранители призывают граждан не распространять неподтвержденные данные и не делать поспешных выводов. Водитель, совершивший наезд и скрывшийся с места преступления, должен быть найден и привлечен к ответственности. Всех, кто обладает любой информацией о случившемся, просят обратиться в правоохранительные органы.