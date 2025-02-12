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Мужчина погиб при пожаре квартиры в Гомеле, эвакуированы восемь его соседей

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Трагедия случилась сегодня. Около 11 часов спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры в одной из многоэтажек по ул. Головачева областного центра. К прибытию спасателей из окна пятого этажа шел дым. При проведении разведки на полу в не горевшей комнате работник МЧС обнаружили хозяина 1973 года рождения. Мужчину вынесли на чистый воздух. Работники скорой медпомощи констатировали его смерть. «Из смежных квартир и квартир, расположенных на вышележащих этажах, с помощью масок для спасаемых эвакуировали восемь человек», — рассказали в областном управлении МЧС.

В огне уничтожено имущество в комнате, закопчены стены в квартире. Предварительно в качестве причины возгорания рассматривается версия — неосторожное обращение с огнем.

пожары