Мужчина погиб при пожаре квартиры в Гомеле, эвакуированы восемь его соседей

Трагедия случилась сегодня. Около 11 часов спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры в одной из многоэтажек по ул. Головачева областного центра. К прибытию спасателей из окна пятого этажа шел дым. При проведении разведки на полу в не горевшей комнате работник МЧС обнаружили хозяина 1973 года рождения. Мужчину вынесли на чистый воздух. Работники скорой медпомощи констатировали его смерть. «Из смежных квартир и квартир, расположенных на вышележащих этажах, с помощью масок для спасаемых эвакуировали восемь человек», — рассказали в областном управлении МЧС.