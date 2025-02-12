Стерлитамаковцев напугал запах гари и дым в городском дворце культуры

Вчера вечером, 11 февраля, жителей башкирского города Стерлитамак встревожил запах гари и дым в городском дворце культуры. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
В здании ГДК на приточно-вытяжной вентиляции отключился вентилятор, однако двигатель оборудования продолжал работать. Из-за трения ремня на двигателе образовался дым, но какого-либо горения не произошло.
Спустя некоторое время оборудование отключили. Прибывшие на место пожарные и обследовали помещение и не обнаружили никаких признаков горения. В результате случившегося никто не пострадал.
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