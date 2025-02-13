Мать пропавшей 16 лет назад Лизы Тишкиной снова пришла на передачу к Малахову

История 10-летней Лизы Тишкиной, пропавшей 16 лет назад, до сих пор остается загадкой. За эти годы выдвигались различные версии, однако ни одна из них не нашла подтверждения. Последнее предположение заключалось в том, что девочка может находиться в Эстонии.