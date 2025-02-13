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Мать пропавшей 16 лет назад Лизы Тишкиной снова пришла на передачу к Малахову

Дина Горшкова, мать Лизы Тишкиной, которая исчезла в Сарове в 2009 году, снова приняла участие в телепрограмме «Малахов» (16+).

В этот раз в студию также пригласили Константина Карпова — бывшего оперуполномоченного, занимавшегося поисками девочки.

История 10-летней Лизы Тишкиной, пропавшей 16 лет назад, до сих пор остается загадкой. За эти годы выдвигались различные версии, однако ни одна из них не нашла подтверждения. Последнее предположение заключалось в том, что девочка может находиться в Эстонии.

На передаче волонтеры, которые пытались искать Лизу в Таллине, рассказали, что пока не удалось найти следов ее пребывания. Однако поиски продолжатся.

В ходе программы обсуждали и гипотезу о возможном утоплении. Константин Карпов считает, что тело могло затеряться в слое ила на дне реки Сатис, если его придавило льдом. Он настаивает на дополнительных исследованиях водоема, чтобы окончательно исключить эту версию.

«Дно реки неоднозначное», — отметил бывший оперативник.

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