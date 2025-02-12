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В Абзелиловском районе Башкирии застолье закончилось убийством

Жителя Башкирии арестовали на два месяца за убийство приятеля.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии застолье закончилось убийством. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.

Вчера пьяный 63-летний мужчина начал выпроваживать своего приятеля. В это время у него возник умысел убить потерпевшего. Обвиняемый поднял с пола нож и удар им приятеля в шею. От ранения последний скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемого арестовали на два месяца — до 12 апреля. Данное постановление еще не вступило в законную силу.

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