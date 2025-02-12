В Кировской области закрыли детсад на карантин из-за заболевания 18 детей

«В городе Белая Холуница за медицинской помощью с недомоганием обратились 18 человек — воспитанники детского сада № 1. Районные власти оперативно закрыли учреждение на карантин», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Там уточнили, что в учреждении прошла проверка Роспотребнадзора, источник заражения обнаружен не был. По предварительной версии, вирус принес ребенок из семьи.
Отмечается, что ситуация находится на личном контроле у губернатора области Александра Соколова. На данный момент специалисты определяют тип вируса и проводят анализ причин, по которым распространилось заболевание.
Ранее в этот день сообщалось, что на Камчатском крае следователи организовали процессуальную проверку школы, в которой после завтрака отравились несколько детей. По предварительным данным, в одной из школ города Петропавловска-Камчатского ученики на завтрак ели котлеты, после чего несколько детей почувствовали боли в животе.