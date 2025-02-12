В Кировской области закрыли детсад на карантин из-за заболевания 18 детей

Ранее в этот день сообщалось, что на Камчатском крае следователи организовали процессуальную проверку школы, в которой после завтрака отравились несколько детей. По предварительным данным, в одной из школ города Петропавловска-Камчатского ученики на завтрак ели котлеты, после чего несколько детей почувствовали боли в животе.