Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ

«Сегодня судом рассмотрены ходатайства следователей об избрании меры пресечения организаторам и активным участникам экстремистской ячейки. Ходатайства следствия удовлетворены, все задержанные лица заключены судом под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее в областном УМВД России сообщали, что во вторник в Ульяновске были задержаны 22 члена преступной группировки «Центр — Камаз». По данным полиции, злоумышленники поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Участники группировки отрицали общепризнанные моральные принципы и роль права, продвигая идеи создания так называемой «воровской» власти в качестве антипода действующей госвласти, а также применения других законов — «понятий».
В числе задержанных — девять организаторов в возрасте от 35 до 63 лет, а также активные участники, которые оказывали силовую поддержку при преступной деятельности. Помимо этого, в группу активно привлекали молодых людей из Ульяновска.
Региональное СУСК России возбудило уголовное дело о создании и участии в экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ).
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения «Арестантское уголовное единство»* (другие наименования «Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А. У. Е.)». С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Экстремистское движение, запрещенное в России