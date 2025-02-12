Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ

Ранее в областном УМВД России сообщали, что во вторник в Ульяновске были задержаны 22 члена преступной группировки «Центр — Камаз». По данным полиции, злоумышленники поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Участники группировки отрицали общепризнанные моральные принципы и роль права, продвигая идеи создания так называемой «воровской» власти в качестве антипода действующей госвласти, а также применения других законов — «понятий».