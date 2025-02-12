На ремонте Митридатских лестниц в Керчи украли 211 миллионов

«Обвиняемая, будучи ответственной за проведение строительного контроля, и зная, что применяемые блоки для кладки, ступени и плиты не соответствуют требованиям проектной документации и не могут быть применены для проведения реставрации, приняла у подрядной организации работы по заключенному контракту», — уточнили схему в ведомстве.