На ремонте Митридатских лестниц в Керчи украли 211 миллионов

По данным пресс-службы, в августе 2019 года крымская Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры заключила госконтракт на работы по сохранению знаменитой керченской достопримечательности середины XIX — конца XIX века. Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения проводили по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
«Обвиняемая, будучи ответственной за проведение строительного контроля, и зная, что применяемые блоки для кладки, ступени и плиты не соответствуют требованиям проектной документации и не могут быть применены для проведения реставрации, приняла у подрядной организации работы по заключенному контракту», — уточнили схему в ведомстве.
На основании подписанных инженером документов на счет фирмы необоснованно поступило более 211 миллионов рублей. Уточняется, что обвиняемая и директор подрядной организации поддерживали дружеские отношения.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки ФСБ, материалы направлены в Керченский городской суд. По факту мошенничества при исполнении государственного контракта расследуется уголовное дело.