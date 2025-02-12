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На ремонте Митридатских лестниц в Керчи украли 211 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц в Керчи. Как сообщает прокуратура Крыма, уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, в августе 2019 года крымская Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры заключила госконтракт на работы по сохранению знаменитой керченской достопримечательности середины XIX — конца XIX века. Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения проводили по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«Обвиняемая, будучи ответственной за проведение строительного контроля, и зная, что применяемые блоки для кладки, ступени и плиты не соответствуют требованиям проектной документации и не могут быть применены для проведения реставрации, приняла у подрядной организации работы по заключенному контракту», — уточнили схему в ведомстве.

На основании подписанных инженером документов на счет фирмы необоснованно поступило более 211 миллионов рублей. Уточняется, что обвиняемая и директор подрядной организации поддерживали дружеские отношения.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки ФСБ, материалы направлены в Керченский городской суд. По факту мошенничества при исполнении государственного контракта расследуется уголовное дело.