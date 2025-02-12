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В Челябинской области в ДТП с автобусом погибли два человека

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Двое взрослых погибли, пострадали два ребенка в результате ДТП с рейсовым автобусом в Агаповском районе Челябинской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на 299-м км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Агаповском районе, водитель рейсового автобуса «ГАЗ», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. «В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, несовершеннолетние пассажиры автомобиля Daewoo Matiz, девочка 10 лет и мальчик 2 лет, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства аварии.