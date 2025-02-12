В Пскове замглавврача перинатального центра предъявили обвинение в мошенничестве

По данным пресс-службы прокуратуры Псковской области, суд вынес решение о заключении фигуранта под стражу сроком на два месяца с учетом мнения прокурора. По версии следствия, с июня 2023 года по декабрь 2024 года обвиняемый, используя свое служебное положение, вносил в документы учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных им дежурствах и проведенных дополнительных работах, на основании которых ему была необоснованно начислена заработная плата на общую сумму свыше 3,5 млн рублей. Этими средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб на указанную сумму медицинскому учреждению и Комитету по здравоохранению Псковской области.