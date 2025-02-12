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Кубанская чиновница подала заявление на избитую ей работницу салона красоты

КРАСНОДАР, 12 фев — РИА Новости. Замглавы Гулькевичского района Кубани Олеся Кливцова после публикации видео, где похожая на нее женщина напала на сотрудницу салона красоты, которая якобы звонила ее мужу, написала заявление на избитую за обнародование ролика, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

В конце ноября в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на Кливцову, заходит в салон красоты, берет сотрудницу за волосы и бьет ее головой об стол. Затем она наносит девушке удары руками и прижимает к стене. При этом нападавшую пытается успокоить зашедший с ней мужчина, но остановить избиение ему не удается. Нападавшая требовала, чтобы мужчина убрал в салоне камеру и не мешал ей избивать пострадавшую. Чиновница после инцидента находилась на больничном, а потом в оплачиваемом отпуске. Затем продолжила работу. Полиция и администрация Гулькевичского района начали проверку.

«Да, поступало заявление. (Причина — ред.) — размещение видео без согласия лица, которое на нем фигурирует», — сообщили РИА Новости в ГУМВД по Кубани.

По данным пресс-службы полиции, в настоящее время назначена дополнительная экспертиза «с учетом вновь открывшихся обстоятельств».

Источник в правоохранительных органах также уточнил РИА Новости, что автор нового заявления — Кливцова.