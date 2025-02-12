Кубанская чиновница подала заявление на избитую ей работницу салона красоты

В конце ноября в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на Кливцову, заходит в салон красоты, берет сотрудницу за волосы и бьет ее головой об стол. Затем она наносит девушке удары руками и прижимает к стене. При этом нападавшую пытается успокоить зашедший с ней мужчина, но остановить избиение ему не удается. Нападавшая требовала, чтобы мужчина убрал в салоне камеру и не мешал ей избивать пострадавшую. Чиновница после инцидента находилась на больничном, а потом в оплачиваемом отпуске. Затем продолжила работу. Полиция и администрация Гулькевичского района начали проверку.