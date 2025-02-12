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Движение на ТТК в Лефортовском тоннеле восстановлено после аварии

Движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что из-за аварии движение затруднено на участке протяженностью 2 км.