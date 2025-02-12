Движение на ТТК в Лефортовском тоннеле восстановлено после аварии

«Движение на внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что из-за аварии движение затруднено на участке протяженностью 2 км.
Движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что из-за аварии движение затруднено на участке протяженностью 2 км.