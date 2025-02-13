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Трамвай задымился на путях в Василеостровском районе

Предположительно, проблемы с тормозным механизмом.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В среду, 12 февраля, трамвай встал на путях и задымился. Инцидент произошел в Василеостровском районе. О задымлении электрического транспорта рассказали в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

— Задымился трамвай на Наличной улице в сторону метро Приморская. Вагоновожатая использовала огнетушитель. Проблемы, видимо, с правым тормозным механизмом, был виден раскаленный тормозной диск, — сообщил очевидиц о трамвайном происшествии.

Остановка трамвая никак не помешала автомобильному движению. Автор поста просит водителей соблюдать осторожность, потому что девушки-вагоновожатые находятся на проезжей части и пытаются устранить аварийную ситуацию до приезда служб.

«Комсомольская правда в Петербурге» направил запрос в пресс-службу ГУП «Горэлектротранс» с просьбой прокомментировать ситуацию.