Движение на участке трассы Пермь — Екатеринбург ограничили из-за ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля Shacman не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Isuzu, после столкновения автомобиль Shacman сместился вправо и совершил наезд на стоящий экскаватор, что привело к его опрокидыванию и перекрытию движения транспорта. «В настоящий момент движение транспорта ограничено: в направлении города Пермь организовано по одной полосе, в сторону Екатеринбурга — по обочине», — говорится в сообщении.