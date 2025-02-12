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Движение на участке трассы Пермь — Екатеринбург ограничили из-за ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Ограничение движения транспорта ввели на 249-м км автодороги Пермь — Екатеринбург в Свердловской области из-за ДТП с тремя грузовыми автомобилями. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, водитель автомобиля Shacman не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Isuzu, после столкновения автомобиль Shacman сместился вправо и совершил наезд на стоящий экскаватор, что привело к его опрокидыванию и перекрытию движения транспорта. «В настоящий момент движение транспорта ограничено: в направлении города Пермь организовано по одной полосе, в сторону Екатеринбурга — по обочине», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате ДТП нет. Сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка всех обстоятельств инцидента.