Пенсионер из Волгограда перевел лжеброкерам почти 3 миллиона рублей

Сотрудники полиции напоминают жителям региона о том, что необходимо не терять бдительности при общении с незнакомцами. Настоящие брокеры не будут связываться со случайными людьми, чтобы их обогатить. Если вам предлагают легкий заработок, значит, это мошенники. А если вы самостоятельно захотите попробовать сыграть на бирже, инвестиционные платформы необходимо проверять на сайте Центрального банка России.