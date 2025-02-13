Пенсионер из Волгограда перевел лжеброкерам почти 3 миллиона рублей

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 21 января с 78-летним жителем Краснооктябрьского района связался злоумышленник, который представился сотрудником инвестиционной платформы. Он предложил пенсионеру заработать на фондовой бирже.
Поверив словам о гарантированной удвоенной прибыли, мужчина в течение нескольких недель переводил на указанные счета деньги. Всего мошенникам было отправлено 2,7 млн рублей.
Не дождавшись обещанной прибыли, пенсионер потребовал вернуть деньги, и тогда с ним прекратили общение. В результате потерпевший был вынужден обратиться в полицию.
Сотрудники полиции напоминают жителям региона о том, что необходимо не терять бдительности при общении с незнакомцами. Настоящие брокеры не будут связываться со случайными людьми, чтобы их обогатить. Если вам предлагают легкий заработок, значит, это мошенники. А если вы самостоятельно захотите попробовать сыграть на бирже, инвестиционные платформы необходимо проверять на сайте Центрального банка России.