В Анапе продолжают искать новые способы сбора нефтепродуктов

В Анапе испытывают новые для сбора нефтепродуктов и очистки пляжей от загрязнений. Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что все применяемые технологии проходят испытания на пляжах и в море.
На дне Черного моря обнаружены новые места скопления мазута и сейчас разрабатываются механические способы их сбора под водой, а также технологии, ускоряющие этот процесс.
«На протяжении этого месяца мы начнем внедрение новых тестируемых технологий. Мы продолжаем применять метод, предложенный Владимира Каляевым из “Сколтеха”, связанный с полипропиленовыми сетями. Кроме того, используем биобоны и тестируем различные аспекты технологии, а также занимаемся подъемом мазута для его утилизации», — отметил Сергей Штриков.
Сейчас в Анапе идет уже почти ювелирная работа по очистке пляжей от мазута. С момента крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе прошло почти два месяца.