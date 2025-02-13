В Анапе продолжают искать новые способы сбора нефтепродуктов

«На протяжении этого месяца мы начнем внедрение новых тестируемых технологий. Мы продолжаем применять метод, предложенный Владимира Каляевым из “Сколтеха”, связанный с полипропиленовыми сетями. Кроме того, используем биобоны и тестируем различные аспекты технологии, а также занимаемся подъемом мазута для его утилизации», — отметил Сергей Штриков.