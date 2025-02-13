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В Анапе продолжают искать новые способы сбора нефтепродуктов

Механический метод сбора мазута под водой пробуют в Анапе.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

В Анапе испытывают новые для сбора нефтепродуктов и очистки пляжей от загрязнений. Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что все применяемые технологии проходят испытания на пляжах и в море.

На дне Черного моря обнаружены новые места скопления мазута и сейчас разрабатываются механические способы их сбора под водой, а также технологии, ускоряющие этот процесс.

«На протяжении этого месяца мы начнем внедрение новых тестируемых технологий. Мы продолжаем применять метод, предложенный Владимира Каляевым из “Сколтеха”, связанный с полипропиленовыми сетями. Кроме того, используем биобоны и тестируем различные аспекты технологии, а также занимаемся подъемом мазута для его утилизации», — отметил Сергей Штриков.

Сейчас в Анапе идет уже почти ювелирная работа по очистке пляжей от мазута. С момента крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе прошло почти два месяца.

экология