В заливе Сан-Диего упал самолет ВМС США

«Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы ВМС Норт-Айленд в среду. Пожарный департамент Сан-Диего подтвердил, что на борту было два пилота и что оба были спасены», — сообщает телеканал.