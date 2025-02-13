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В заливе Сан-Диего упал самолет ВМС США

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего у американского штата Калифорния недалеко от авиационной базы ВМС США, два пилота спасены, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пожарных.

Источник: AP 2024

«Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы ВМС Норт-Айленд в среду. Пожарный департамент Сан-Диего подтвердил, что на борту было два пилота и что оба были спасены», — сообщает телеканал.

Как отмечается, пилоты были госпитализированы, а на место крушения направлены 60 пожарных и различная техника, в том числе вертолет.

Представитель ВМС США сообщил телеканалу ABC10, что рухнул самолет E/A-18 G Growler, а его пилоты благополучно катапультировались. В береговой охране США отметили, что их спасло рыболовецкое судно, указывает телеканал.