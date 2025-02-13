В заливе Сан-Диего упал самолет ВМС США

«Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы ВМС Норт-Айленд в среду. Пожарный департамент Сан-Диего подтвердил, что на борту было два пилота и что оба были спасены», — сообщает телеканал.
Как отмечается, пилоты были госпитализированы, а на место крушения направлены 60 пожарных и различная техника, в том числе вертолет.
Представитель ВМС США сообщил телеканалу ABC10, что рухнул самолет E/A-18 G Growler, а его пилоты благополучно катапультировались. В береговой охране США отметили, что их спасло рыболовецкое судно, указывает телеканал.