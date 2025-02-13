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В Гренобле прогремел взрыв

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на пожарных.

Источник: © РИА Новости

«Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате пострадали двенадцать человек», — говорится в материале.

По данным приехавших на место происшествия пожарных, двое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один — в критическом. Взрыв, по предварительным данным, носит криминальный характер и, вероятно, произошел из-за детонации гранаты.

Как уточняет радиостанция, здание заведения также получило серьезный ущерб, в частности, разбиты все окна.

Полиция пока никого не задержала.