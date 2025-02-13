В Гренобле прогремел взрыв

«Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате пострадали двенадцать человек», — говорится в материале.
По данным приехавших на место происшествия пожарных, двое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один — в критическом. Взрыв, по предварительным данным, носит криминальный характер и, вероятно, произошел из-за детонации гранаты.
Как уточняет радиостанция, здание заведения также получило серьезный ущерб, в частности, разбиты все окна.
Полиция пока никого не задержала.