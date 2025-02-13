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В Одессе и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

В Одесской области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Одессе, проинформировал мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы!», — написал он в своём блоге в соцсетях.

Кроме того, Труханов рассказал, что в Одесской области звучит тревога с воздуха.

Помимо этого, взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает украинское издание «Укринформ».

«В Запорожье слышны взрывы», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной Киеву части Запорожской области включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Ровненской и Волынской областях Украины.