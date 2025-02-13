Во французском Гренобле прогремел взрыв

Во Франции прогремел взрыв, информирует радиостанция Ici.
По предварительным данным, травмы получили 12 человек.
Инцидент случился в городе Гренобле. Взрыв раздался в местном баре-ресторане Aksehir.
«В баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошёл взрыв. В результате … пострадали 12 человек», — говорится в публикации.
Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё одного пострадавшего медики оценивают как критическое.
Правоохранители заявили, что взрыв носит «криминальный характер», и, по предварительным данным, случился из-за детонации гранаты.
Ранее сообщалось, что гостей Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания.