Ричмонд
+1°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во французском Гренобле прогремел взрыв

По предварительным данным, травмы получили 12 человек.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции прогремел взрыв, информирует радиостанция Ici.

По предварительным данным, травмы получили 12 человек.

Инцидент случился в городе Гренобле. Взрыв раздался в местном баре-ресторане Aksehir.

«В баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошёл взрыв. В результате … пострадали 12 человек», — говорится в публикации.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё одного пострадавшего медики оценивают как критическое.

Правоохранители заявили, что взрыв носит «криминальный характер», и, по предварительным данным, случился из-за детонации гранаты.

Ранее сообщалось, что гостей Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания.