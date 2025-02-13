Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта

В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов.
Данная информация пока не подтверждена.
Ранее президент республики Александр Лукашенко разрешил применять оружие в отношении беспилотных систем.
В Белоруссии жители Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта.
В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов.
Данная информация пока не подтверждена.
Ранее президент республики Александр Лукашенко разрешил применять оружие в отношении беспилотных систем.