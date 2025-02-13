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Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта

В Белоруссии жители Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта.

В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов.

Данная информация пока не подтверждена.

Ранее президент республики Александр Лукашенко разрешил применять оружие в отношении беспилотных систем.