SHOT: в Белорусском Гомеле прогремели взрывы

Жители Гомеля в Беларуси сообщили о громких взрывах и ярких вспышках в небе, которые, по предварительным данным, могут быть связаны с работой системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, мощный взрыв был слышен в различных частях района, особенно в деревне Романовичи и микрорайоне Волотов. Они также отметили появление ярких вспышек и наблюдали за падающим горящим объектом.
На данный момент официальных комментариев от властей не поступало. В сентябре 2024 года в этом же районе произошел аналогичный инцидент, когда Министерство обороны Беларуси сообщило о нарушении воздушного пространства беспилотниками, которые были уничтожены силами ПВО.
Ранее во Франции прогремел взрыв. По предварительным данным, травмы получили 12 человек.