Ричмонд
+1°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHOT: в Белорусском Гомеле прогремели взрывы

На данный момент официальных комментариев от властей не поступало.

Источник: Аргументы и факты

Жители Гомеля в Беларуси сообщили о громких взрывах и ярких вспышках в небе, которые, по предварительным данным, могут быть связаны с работой системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, мощный взрыв был слышен в различных частях района, особенно в деревне Романовичи и микрорайоне Волотов. Они также отметили появление ярких вспышек и наблюдали за падающим горящим объектом.

На данный момент официальных комментариев от властей не поступало. В сентябре 2024 года в этом же районе произошел аналогичный инцидент, когда Министерство обороны Беларуси сообщило о нарушении воздушного пространства беспилотниками, которые были уничтожены силами ПВО.

Ранее во Франции прогремел взрыв. По предварительным данным, травмы получили 12 человек.