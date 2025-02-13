SHOT: в Белорусском Гомеле прогремели взрывы

На данный момент официальных комментариев от властей не поступало. В сентябре 2024 года в этом же районе произошел аналогичный инцидент, когда Министерство обороны Беларуси сообщило о нарушении воздушного пространства беспилотниками, которые были уничтожены силами ПВО.