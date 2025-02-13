Группу мигрантов — сбытчиков героина задержали в Приморье

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что группа мигрантов выехала из Владивостока в Уссурийск на двух арендованных автомобилях Toyota Prius. Наркотик они уже подготовили к сбыту, расфасовав по свёрткам. Однако реализовать товар граждане не успели, так как в их планы вмешались сотрудники отдела по борьбе с наркотиками полиции Уссурийска и представители Госавтоинспекции.