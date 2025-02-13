Группу мигрантов — сбытчиков героина задержали в Приморье

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что группа мигрантов выехала из Владивостока в Уссурийск на двух арендованных автомобилях Toyota Prius. Наркотик они уже подготовили к сбыту, расфасовав по свёрткам. Однако реализовать товар граждане не успели, так как в их планы вмешались сотрудники отдела по борьбе с наркотиками полиции Уссурийска и представители Госавтоинспекции.
В ходе задержания одного из «Приусов» пассажир решил избавиться от товара, выбросив пакет со свёртками в канаву. Затем водитель прибавил скорость и, уходя от погони, задел припаркованный автомобиль. Полицейские преследовали наркосбытчиков до Надеждинского района, где их удалось остановить, задержать и доставить в отдел полиции.
Задержанные оказались гражданами Средней Азии в возрасте 31, 25 и 22 лет. Один из иностранцев был нелегальным мигрантом, другой успел совершить наркопреступление в Узбекистане и был объявлен в международный розыск местными правоохранительными органами.
Пакеты с подозрительным веществом, расфасованным в 77 свёртков, передали экспертам-криминалистам.
В отношении водителя, повредившего автомобиль и пытавшегося скрыться, составлены административные материалы за невыполнение требования сотрудников полиции и оставление места ДТП (часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ и часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ). В отношении нелегального мигранта — протокол за незаконное пребывание на территории РФ (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ).
И, конечно же, в отношении всех троих возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемых отправили в следственный изолятор.