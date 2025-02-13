Суд наказал рабочего, который напал на журналиста во время демонтажа ТЦ во Владивостоке

Установлено, что подсудимый находился на крыше здания, где велись работы. Он агрессивно отреагировал на видеосъёмку, проводимую журналистом, и бросил в него анкерный болт, но не попал. После этого мужчина начал нецензурно выражаться в адрес потерпевшего и угрожать применением насилия.