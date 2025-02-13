Суд наказал рабочего, который напал на журналиста во время демонтажа ТЦ во Владивостоке

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор мужчине, который в сентябре 2024 года бросил крепёжное изделие в сторону журналиста, занимавшегося видеосъёмкой демонтажа здания ТЦ «Союз», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.
Установлено, что подсудимый находился на крыше здания, где велись работы. Он агрессивно отреагировал на видеосъёмку, проводимую журналистом, и бросил в него анкерный болт, но не попал. После этого мужчина начал нецензурно выражаться в адрес потерпевшего и угрожать применением насилия.
В ходе судебного заседания подсудимый частично признал вину и заявил, что не имел намерения причинять вред и произошедшее было случайностью.
«Ленинским районным судом Владивостока подсудимому по ч.2 ст. 213 УК РФ назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце января в районе Народного проспекта, 53, во Владивостоке пять человек напали на мужчину, которого затем затолкали в машину. Неизвестные скрылись с места происшествия. Полиция организовала проверку по факту происшествия.