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Сахалинец приговорен к двум годам колонии за призывы к свержению власти

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Житель Сахалинской области приговорен к двум годам колонии общего режима за призывы к насильственным действиям и свержению власти. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Первым Восточным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Сахалинской области, 1960 года рождения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет). Сахалинец неоднократно размещал в популярной социальной сети материалы, доступные неограниченному кругу пользователей интернет-приложения, с призывами к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти и изменение конституционного строя Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования на два года. Областной житель заключен под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.