Сахалинец приговорен к двум годам колонии за призывы к свержению власти

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования на два года. Областной житель заключен под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.