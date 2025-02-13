Следователи рассказали о судимостях матери и отца погибших от дихлофоса детей

Родители четверых детей, которые скончались минувшей осенью после отравления инсектицидами в селе Красная Сопка Красноярского края, имеют судимости. Об этом проинформировали в региональном управлении СК РФ.
Глава семьи судим за кражу, как и его супруга. Преступления они совершили порознь более полутора десятилетий назад, в 2007 году. Судимости погашены.
Сейчас муж снова находится под следствием, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Фигурант знакомится с материалами уголовного дела. После этого состоится суд.
Мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов после ЧП в селе Красная Сопка Назаровского района — все члены семьи оказались в больнице из-за отравления инсектицидными средствами (отец обработал жилье дихлофосом, проигнорировав рекомендации по его безопасному использованию). Мальчика и трех девочек врачам спасти не удалось; беременная мать и отец выжили.
Вскоре в семье родился пятый ребенок. В ночь на 2 февраля трехмесячный младенец умер. Результаты экспертизы, назначенной для выяснения причины смерти, пока не готовы.