Следователи рассказали о судимостях матери и отца погибших от дихлофоса детей

Мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов после ЧП в селе Красная Сопка Назаровского района — все члены семьи оказались в больнице из-за отравления инсектицидными средствами (отец обработал жилье дихлофосом, проигнорировав рекомендации по его безопасному использованию). Мальчика и трех девочек врачам спасти не удалось; беременная мать и отец выжили.