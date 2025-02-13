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Волонтеры из Приморья помогают ликвидировать нефтяное загрязнение в Анапе

В конце февраля семь студентов ДВФУ отправятся в Анапу, чтобы помочь спасти природу.

Источник: Комсомольская правда

Пять приморских добровольцев Волонтерского штаба всероссийского проекта «#МЫВМЕСТЕ» помогают ликвидировать последствия нефтяного загрязнения в Краснодарском крае и спасти природу Анапы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Как поделились в пресс-службе правительства Приморья, из края отправились три волонтера-медика и два студента Дальневосточного федерального университета, а в конце февраля к ним присоединятся еще семь учащихся ДВФУ.

Волонтеры очищают от мазута пляжи, спасают птиц и животных, а также помогают в обеспечении пунктов обогрева и питания других добровольцев.

«Приморские волонтеры в очередной раз демонстрируют свою готовность прийти на помощь в сложных ситуациях. Будь то ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в регионе, участие в гуманитарных миссиях, работа в госпиталях или сбор гуманитарной помощи — наши добровольцы всегда готовы откликнуться. И сейчас наши добровольцы оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе», — отметил руководитель агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас.

экология