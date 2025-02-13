Волонтеры из Приморья помогают ликвидировать нефтяное загрязнение в Анапе

«Приморские волонтеры в очередной раз демонстрируют свою готовность прийти на помощь в сложных ситуациях. Будь то ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в регионе, участие в гуманитарных миссиях, работа в госпиталях или сбор гуманитарной помощи — наши добровольцы всегда готовы откликнуться. И сейчас наши добровольцы оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе», — отметил руководитель агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас.