Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд

В ходе предварительного слушания уголовного дела в Хамовническом суде 29 января суд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за одного из документов в деле, которые могут быть секретными. На этом настаивал прокурор, рассказал РИА Новости другой адвокат Иванова Мурад Мусаев, поскольку заседание прошло в закрытом режиме.