Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд

«Мы обжалуем передачу дела в Мосгорсуд, мы не усматриваем оснований для его передачи, мы хотим чтоб было по закону, прокуратура изначально направила дело в Хамовнический суд, есть прямое указание в Конституции, что каждый гражданин имеет право на рассмотрение его дела законным составом суда», — сказал собеседник агентства.
Накануне другой фигурант — бывший подчиненный Антон Филатов — обжаловал данное решение.
В ходе предварительного слушания уголовного дела в Хамовническом суде 29 января суд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за одного из документов в деле, которые могут быть секретными. На этом настаивал прокурор, рассказал РИА Новости другой адвокат Иванова Мурад Мусаев, поскольку заседание прошло в закрытом режиме.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.