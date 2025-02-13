Прокуратура в суде защищает интересы пострадавшей от собак девочки из Монгохто

Прокуратура провела проверку информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в поселке Монгохто. В целях защиты прав несовершеннолетней прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации муниципалитета компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.