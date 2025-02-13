Прокуратура в суде защищает интересы пострадавшей от собак девочки из Монгохто

Прокуратура Ванинского района после проверки сведений о нападении собак на девочку в посёлке Монгохто направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации района компенсации морального вреда в пользу ребёнка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прокуратура провела проверку информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в поселке Монгохто. В целях защиты прав несовершеннолетней прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации муниципалитета компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.
В прошлом году прокуратура Ванинского района направила в суд семь исковых заявлений о возмещении морального вреда пострадавшим от укусов бродячих животных на общую сумму 600 тыс. рублей. Судом исковые требования удовлетворены, решения муниципалитетом исполнены.