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В Хабаровском крае двое иностранцев осуждены за попытку пересечь границу

В Хабаровском крае двое иностранных граждан осуждены за попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.

Источник: AP 2024

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, сотрудники ведомства задержали двух иностранцев на территории района имени Лазо. Они пытались в обход установленных пунктов пропуска пересечь границу.

Оба стали фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Суд признал их виновными и назначил наказание — 1 год и 3 месяца лишения свободы каждому. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.