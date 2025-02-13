В Хабаровском крае двое иностранцев осуждены за попытку пересечь границу

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, сотрудники ведомства задержали двух иностранцев на территории района имени Лазо. Они пытались в обход установленных пунктов пропуска пересечь границу.
Оба стали фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Суд признал их виновными и назначил наказание — 1 год и 3 месяца лишения свободы каждому. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.